Italia 1 | che fine ha fatto Enrico Papi? In arrivo solo Inside

(Di martedì 23 gennaio 2024)1 sembra vivere un’altra annata di sole Iene. In barba ai proclami di inizio stagione, non vi è traccia dei programmi affidati ad. O meglio, esistono perché sono già stati registrati (la nuova edizione de La Pupa e il Secchione e il gioco musicale Tilt – Tieni il Tempo) ma sulla messa in onda è calato un insolito mistero. E pensare che il conduttore, opinionista nell’ultima Isola dei Famosi, era dato tra i protagonisti di1, a cominciare proprio dall’essersi ripreso il reality di cui fu padrone di casa nelle prime due edizioni. Ma non: alla presentazione dei palinsesti dello scorso luglio, si parlò molto della novità Tilt, game destinato alla prima serata con concorrenti personaggi famosi (alcune info qui). Previsto in ...

Disse no alla Juventus di Gianni Agnelli per restare a Cagliari e non tradire i sardi, e forse anche per amore di una donna, così come rifiutò le ... (velvetmag)

Come clienti dei supermercati non bisogna credere a priori che la pasta negli scaffali sia frutto di grano 100% italiano , in tutti i casi. Ecco i ... (informazioneoggi)

Nel 2021 le cremazioni in Italia sono state 244.186 (il 43,44 per cento), leggermente in calo rispetto al 2020, quando le cremazioni erano state 247.840, ma si deve tenere conto che nell’anno dello ...Due “must” delle Isole Cook nella Polinesia neozelandese, ideali in questo periodo dell’anno, per le temperature che sfiorano i 29° gradi ... con maggiordomo di categoria superiore. Resta in Italia e ..."Per il rischio idrogeologico la messa in sicurezza prevede una spesa di 840 milioni. Risorse che non ci sono, ma vanno mobilitate perché sono interventi fondamentali, servono tutti. Sono investimenti ...