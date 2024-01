Ita-Lufthansa | Ue avvia indagine approfondita su acquisizione

(Di martedì 23 gennaio 2024) La Commissione europea ha deciso dire un’sul progetto didi Ita da parte di. Si tratta della fase due dell’esame dell’operazione, che dura 90 giorni lavorativi. L’Ue ha fino al 6 giugno 2024, per adottare una decisione sull’operazione che dovrebbe portare Ita nell’orbita di. L’avvio di un’, sottolinea l’esecutivo Ue, non pregiudica l’esito del procedimento. La Commissione europea ha il compito di valutare le concentrazioni e le acquisizioni che interessano imprese il cui fatturato supera determinate soglie e di prevenire le concentrazioni che potrebbero seriamente ostacolare la concorrenza nello Spazio Economico Europeo o in una sua parte sostanziale. La maggior parte ...

