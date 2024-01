IT-Alert in Campania il 24 e il 25 gennaio | simulati due incidenti I comuni coinvolti

IT-Alert, la Protezione Civile annuncia nuovi test in Toscana: continua la sperimentazione del sistema per avvertire i cittadini ...Nuovo test It-Alert in Basilicata con la simulazione di un incidente rilevante nel Centro oli Eni della Val d’Agri. Giovedì 25 gennaio, alle ore 12.00, i cittadini presenti in un raggio di 2 ...Il 23 gennaio i telefoni potrebbero squillare di nuovo: è l'allarme di IT-Alert, il sistema di allarme pubblico per l'informazione della popolazione. Il 18 gennaio era stato dato l'annuncio dalla Prot ...