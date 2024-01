Israele | i parenti degli ostaggi che vogliono solo pace | “Nessuna madre deve provare questo”

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 23 gennaio 2024) “in nessun posto dovrebbe viveredolore”. Shelly Shem Tov,di Omer, rapito alla festa techno, vive l’inferno dal 7 ottobre. Nonostante ciò non ha alcun desiderio di vendetta: sa che l’inferno non lo vivelei e nondalla sua parte del confine. Shelly è una delle tante che vuole lae non apprezza l’ostinata politica di Bibi incentrata sull’obbiettivo di ridurre la Palestina a un ricordo e i suoi abitanti – ma questa parte non la racconta mai – in cenere. La crisiinha raggiunto un punto critico, con un crescente movimento di famiglie e cittadini che chiedono azioni concrete al primo ministro Benjamin Netanyahu. La tensione si è intensificata dopo che decine ...