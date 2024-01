Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | Uccisi 21 soldati israeliani in un attacco a Gaza «Accerchiata tutta Khan Yunis | i civili lascino la zona» Nuovi raid Usa e Gb contro gli Houthi

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ledi martedì 23 gennaio sul conflitto tra, in diretta. Dal 19 novembre scorso il gruppo armato dello Yemen ha attaccato almeno 33 navi da carico in navigazione nel Mar Rosso e nel Golfo di Aden

Al netto della diplomazia sotterranea tra il gruppo filo palestinese e Israele, con la mediazione di Egitto e Qatar, il conflitto va dunque avanti mentre il sangue continua a scorrere copioso da una ...La sorte degli oltre 130 ostaggi ancora in mano ad Hamas a Gaza continua a spaccare il Paese. Netanyahu – che parallelamente all’irruzione alla Knesset ha incontrato una rappresentanza delle famiglie ...GERUSALEMME – Un’altra giornata drammatica per le famiglie degli ostaggi in Israele, la cui pazienza nei confronti ... Il governo invece sostiene che Hamas non sia davvero disposta a rilasciare i ...