Israele - Hamas in guerra | le notizie di oggi | «Hamas respinge la proposta di Israele di un cessate il fuoco di due mesi in cambio degli ostaggi»

(Di martedì 23 gennaio 2024) Le notizie di martedì 23 gennaio sul conflitto tra Israele e Hamas. Hamas rivendica l'attacco che ha ucciso 21 soldati israeliani. Il racconto di una ex ostaggio: «Donne vestite come bambole e stuprate, violentati anche gli uomini»

Da Israele proposta tregua di 2 mesi in cambio rilascio ostaggi. Morti 21 soldati israeliani nella notte Proposta di Israele per arrivare al ... (sbircialanotizia)

La CNN ha riportato per prima informazioni su quella che definisce una “ proposta straordinaria” di Israele per negoziare la fine dell’invasione di ... (formiche)

Due mesi di tregua per la liberazione degli ostaggi. Questa la proposta che Israele avrebbe presentato ad Hamas, attraverso la mediazione del Qatar e dell'Egitto. Si tratta, di fatto, del periodo di ...Una fonte informata egiziana ha confermato questa versione, sottolineando che Hamas ha respinto la proposta di Israele di un cessate il fuoco di due mesi in cambio del rilascio degli ostaggi ...L’unica risposta è stata anche qui univoca e unitaria. Bengiamin Netanyahu, per quanto indebolitosi nel suo Paese e Hamas, per quanto decimata dei loro capi, hanno apertamente dichiarato che la guerra ...