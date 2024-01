Isole minori | bando da 100 milioni | contributi a Comuni e città metropolitane

Leggi su ildenaro

(Di martedì 23 gennaio 2024) Accrescere la sicurezza e l’accessibilità del territorio delle, che presenta gravi e permanenti svantaggi naturali: sono le finalità di unda 100di euro – curato da ‘Casa Italia’ in collaborazione con la Protezione civile – presentato a Palazzo Chigi dal ministro della Protezione civile Nello Musumeci. Una misura, ha sottolineato, che rappresenta, “dal punto di vista finanziario, il più robusto progetto di prevenzione mai realizzato in Italia per le, che hanno 220mila abitanti e 36in 7 regioni”. I destinatari delle risorse sono i, le Unioni di, le Province, le Regioni e le. I termini per la presentazione delle ...