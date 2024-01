Isola dei Famosi | spunta il nome di un terzo naufrago | ecco chi sarebbe

Leggi su gossipitalia.news

(Di martedì 23 gennaio 2024) Heidi Baci senti che attacco a Massimiliano Varrese a cui da le colpe: non ero più libera…Giulia Salemi un progetto di moda casual che infiamma i fan: “E’ un giorno speciale”Heidi Baci dopo il Grande Fratello torna in TV con una nuova avventura? L’indiscrezione Con l’avvicinarsi della prossima edizione de L’dei, il brusio attorno ai partecipanti non fa che intensificarsi. Mentre Joe Bastianich e Rossella Erra erano già noti, una terza figura si fa ora strada tra i potenziali naufraghi: Alan Friedman. Il giornalista di fama internazionale, noto per la sua lunga collaborazione con il Financial Times di Londra, è stato recentemente contattato per unirsi all’avventura dell’. Tuttavia, prima di vederlo sulle spiagge dell’Honduras, dobbiamo attendere la sua accettazione ufficiale dell’invito da parte del ...