Iscrizioni su ossi oracolari | ripercorrere la storia | ereditare la civiltà

(Di martedì 23 gennaio 2024) Lesusono i documenti letterari più antichi scoperti in Cina; insieme ai fogli di legno delle dinastie Han e Jin, ai manoscritti di Dunhuang e agli archivi delle dinastie Ming e Qing, sono conosciute come le “Quattro Grandi Scoperte” dellaaccademica cinese moderna. Lesu, che prendono il nome dai gusci di tartaruga e dalle ossa degli animali su cui erano riportate, erano usate per la divinazione e la preghiera durante la dinastia Shang, che risale a più di 3000 anni fa. Grazie ai caratteri cinesi, che si sono sviluppati dallein ossa di oracolo fino ai giorni nostri, lo sviluppo dellacinese è rimasto ininterrotto fino ad oggi. All’inizio del 20° secolo i ...