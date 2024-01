Ipertensione e demenza vascolare | nuove prospettive di cura da studio italiano

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) Roma, 23 gen. (Adnkronos Salute) - Apre la strada a un possibile intervento terapeutico capace di contrastare le alterazioni cerebrali che, nel corso del tempo, possono portare alla, la ricerca condotta dal Dipartimento di Angiocardioneurologia e Medicina traslazionale dell'Irccs Neuromed di Pozzilli (IS) che, utilizzando le tecniche avanzate di risonanza magnetica, evidenzia anche la possibilità di diagnosticare precocemente i danni che l'può causare al cervello di un paziente, molto prima della comparsa di segni clinici. Lo, pubblicato sulla rivista scientifica Hypertension - spiega una nota - è partito dalle osservazioni su alcuni pazienti ipertesi, nei quali il gruppo di ricercatori Neuromed ha usato tecniche avanzate di diagnostica per immagini come l'imaging a tensore di diffusione (Dti), indagini che ...