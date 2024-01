Io Capitano | Seydou Sarr commenta la nomination agli Oscar 2024

Leggi su screenworld

(Di martedì 23 gennaio 2024) Ioha ricevuto laall’come Miglio film internazionale e il suo attore protagonista ha speso qualche parola perre la notizia. Presso il profilo Instagram ufficiale di Rai Cinema è stato rilasciato un video in cui, l’attore che presta il volto al protagonista delle vicende del film di Matteo Garrone, ci ha tenuto a ringraziare tutti i fan, il pubblico e l’Academy per questa possibilità e sperando di poter vincere il premio. Ancora non è arrivata nessuna reaction dal suo regista, ma nelle prossime ore arriverà di certo. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Rai Cinema (@rai cinema) Sul profilo della Rai è stato rilasciato un commento in cui si fanno gli auguri all’attore, al regista ...