Io capitano | la reazione di Garrone e Seydou alla nomination agli Oscar

(Di martedì 23 gennaio 2024) Matteoha commentato con giubilo la candidatura di Ioall’per miglior film internazionale, la seconda dopo quella, purtroppo infruttuosa, ai recenti Golden Globe; il regista si è detto felice di poter proseguire la corsa verso un possibile premio. Una scena di Io– foto: 01 DistributionEcco la breve dichiarazione rilasciata all’Ansa: “È una grande soddisfazione e siamo felici che l’avventura continui; nella speranza che il film, e la storia di, venga visto da un numero sempre maggiore di spettatori in tutto il mondo“. A fargli eco proprioSarr, interprete diche, in un video pubblicato sul profilo Instagram di Rai Cinema ringrazia tutti per il supporto, con queste parole: “Sono veramente contento di essere nella ...

Correrà per il premio assegnato al miglior film internazionale. In gara per il miglior film: American fiction, Anatomia di una caduta, Barbie, ...L'Italia festeggia Matteo Garrone: il suo "Io capitano" si giocherà il premio Oscar. Tutte le nomination, dal miglior film ai migliori attori protagonisti ...Il Napoli ha dovuto dire addio al sogno Supercoppa Italiana: reazione da vero capitano da parte di Giovanni Di Lorenzo. Una serata amara e ricca di delusione quella che ha vissuto il Napoli a Riyadh c ...