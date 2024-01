Inzaghi tocca quota cinque con l’Inter In attesa della consacrazione

(Di martedì 23 gennaio 2024) Con la vittoriaSupercoppa Italiana in Napoli-Inter (che lo porta a fare tre su tre in nerazzurro e a raggiungere il record divittorie da allenatore), Simoneconquista il quinto trofeo da quando siede sulla panchina nerazzurra. In– Tre Supercoppe Italiane, due Coppe Italia e, aggiungiamo, una finale di Champions League. Questi i grandi risultati ottenuti da Simonesulla panchina del, aggiornati dopo la vittoria di ieri a Riad sul Napoli firmata da Lautaro Martinez.trofei, ingrande. Esatto, perché dopo aver permesso ai nerazzurri di ...

Non c'è due senza tre? L' Inter spera di no, almeno per domenica sera. Quando Simone Inzaghi sfiderà da ex la Lazio allo... (calciomercato)

Lunghissima intervista di Riza Durmisi rilasciata alla redazione di goal.pl. L'ex terzino della Lazio ha ripercorso tutta la sua carriera toccando vari temi e concentrandosi soprattutto ...Quando Inzaghi lo sostituisce, lui scarica la rabbia in panchina ... ha visto il pallone muoversi con il suo tocco e non è riuscito a trattenere le proteste. L'episodio ci ha penalizzato, ma lui sta ...Termina 0-1 per l’Inter il match contro il Napoli valido per la finale della Supercoppa Italiana. Per i nerazzurri decisivo il solito Lautaro Martinez.