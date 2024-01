Inzaghi senza centrocampo in Fiorentina-Inter | cosa succede sul mercato

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 gennaio 2024)non può neanche fermarsi un attimo a festeggiare la vittoria della terza Supercoppa Italiana consecutiva che deve già pensare a risolvere i problemi in vista di. Problemi che riguardano ila disposizione e che ora si riflettono sul calcioPROBLEMA A FIRENZE – La pesante ammonizione rimediata da Nicolò Barella nella Finalissima di Supercoppa Italiana 2023 è ancora più pesante del previsto. Essendo già diffidato in Serie A, Barella sconterà la giornata di squalifica indi domenica. Uno scenario già ipotizzato alla vigilia della trasferta a Riad (Arabia Saudita) ma reso peggiore dall’asdi Hakan Calhanoglu, già squalificato per la stessa partita causa ammonizione in ...