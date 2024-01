Inzaghi | «Barella non doveva farsi ammonire | ma ci sta lavorando»

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 gennaio 2024) Prima conferenza stampa da record della Supercoppa Italiana per, dopo aver vinto il trofeo per la quinta volta nella sua storia. Il commento del tecnico dopo Napoli-Inter 0-1. CONFERENZA– Questa la conferenza stampa di Simonenel post partita di Napoli-Inter. Un ricordo di Gigi Riva. Grandissimo calciatore, ma soprattutto grandissimo uomo. Lascerà un grande vuoto a tutti quanti. Lautaro Martinez da Pallone d’Oro? Per quanto riguarda Lautaro Martinez deve continuare in questo modo. Chiaramente ha fatto sei mesi ottimi, aiutato dai suoi compagni. È un leader, un capitano, ne ho parlato con lui e deve continuare. Ha avuto modo di parlare condi questo? Per lui è stata una serata inevitabilmente particolare. Ne ho parlato a fine primo tempo, purtroppo anche lui ha saputo questa notizia. ...