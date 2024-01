Inter troppo forte Ma ora ha un problema

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il verdetto del campo ha confermato in pieno i valori espressi in campionato. Questa, completa e solida praticamente per tutti in Italia (solo la Juve ha dimostrato di poterne reggere l’onda d’urto) ed ha alzato con merito il primo trofeo stagionale del calcio nostrano. Dopo avere sostanzialmente demolito in semifinale la Lazio (squadra peraltro reduce da 4 vittorie consecutive in Serie A) mostrando sprazzi di calcio totale (niente male l’azione del primo gol di Thuram con tanto di assist di tacco di Dimarco), in finale i nerazzurri hanno avuto ragione di un Napoli coriaceo e combattivo, piegato dal gol decisivo del solito Lautaro nel recupero. Menzione d’onore per Simone Inzaghi, che con il trofeo conquistato a Riyadh è diventato l’allenatore con il maggior numero di trionfi in Supercoppa a quota 5 (2 con la Lazio ...