Inter | tocca a Frattesi e Asllani | può slittare la partenza di Sensi

Partito Osimhen, il posto da centravanti è toccato a Raspadori. Che ha però deluso le aspettative ... poi apprezzabile l'ora contro l'Inter fino all'espulsione decretata da Rapuano. Jack ha adesso ...Per esempio: il rigore non assegnato al Milan in Milan-Roma, in cui il Var non interviene e il rigore dato all’Inter in Inter-Lazio ... Dalle immagini si evidenzia che ci sia un chiaro tocco con il ...C'è attesa per il servizio de Le Iene che mostrerà un colloquio con un arbitro di Serie A che ha deciso di 'denunciare gravi anomalie del sistema'. L'identità ...