Inter | parla Inzaghi | “Complimenti al Napoli | sono soddisfattoper i miei ragazzi”

Il Napoli è in conferenza stampa . Ha parlato esclusivamente De Laurentiis contestando le decisioni arbitrali e la scelta di giocare la Supercoppa ... ()

Napoli-Inter - De Laurentiis : “Debolezza degli arbitri parla da sola - Rocchi sta vivendo un incubo”

“L’arbitro? A me dispiace per Rocchi, che sta vivendo una specie di incubo. Non mi va di fare il tifoso e andare giù pesante, ma la debolezza degli ... (sportface)