Inter | mani su Taremi | doppietta in Coppa d'Asia

Arrivano altre dichiarazioni, a Le Iene, del direttore di gara di Serie A ancora in attività che ha scelto di parlare per rivelare alcune anomalie del sistema arbitrale italiano. Il ...Per esempio: il rigore non assegnato al Milan in Milan-Roma, in cui il Var non interviene e il rigore dato all’Inter in Inter-Lazio ... c’è un fallo di mano col braccio largo e aperto da parte del ...Per esempio, è il caso del rigore negato al Bologna in Juventus-Bologna, o del fallo di mano di Pulisic prima del suo gol in Genoa-Milan, o del recente fallo di Bastoni su Duda in Inter-Verona, poco ...