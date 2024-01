Inter | Inzaghi elogia Zhang | 'La società non ci ha mai fatto mancare niente Lautaro uomo vero'

Paventi non ha dubbi su Inzaghi , neo vincitore di un’altra Supercoppa italiana, l’ottava nella storia nerazzurra e la quinta in assoluto per ... (inter-news)

Napoli-Inter, il commento di Bonolis: da Inzaghi alle polemiche arbitrali Grandi elogi per tutti e soprattutto per Inzaghi nelle parole di Bonolis che ha sottolineato: “Il merito è di Inzaghi, ma ...come a essere davvero il primo supporter dell'Inter oltre che uno degli inamovibili nella formazione tipo di Inzaghi, anche lui presente nella festa con un sorriso grande così: nessuno come il ...Come sempre titolare nell'Inter di Simone Inzaghi, Barella ha inaugurato la sua finale contro il Napoli soffrendo, fisicamente, per un pestone. Un contrasto aereo in mischia, in cui lui è atterrato ...