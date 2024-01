Inter | il riposo dura poco | il programma al rientro dalla Supercoppa! – SM

Leggi su inter-news

(Di martedì 23 gennaio 2024) Terminata positivamente la Final Four per la conquista della Supercoppa Italiana l’deve immergersi subito nel campionato. Ecco quali sono i pani per la squadra di Inzaghi.– L’è tornata a Milano con in mano la Supercoppa Italiana, vinta meritatamente contro il Napoli ieri sera. La squadra di Simone Inzaghi, arrivata in Italia in mattinata, avrà a diposizione il resto della giornata per riposarsi e godersi i festeggiamenti per il trofeo. Da domani, però, i nerazzurri si immergeranno subito nella preparazione della prossima delicata sfida di campionato contro la Fiorentina. Lo stop dell’, dunque, durerà pochissimo. I cancelli di Appiano Gentile si apriranno domani mattina per la sessione d’allenamento in cui si inizierà a ragionare su scelte importanti. A centrocampo, infatti, Inzaghi dovrà ...