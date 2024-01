Inter | dopo la Supercoppa si punta al 'tripletino' | caccia al colpo Gudmundsson per Champions e A

“È stata dura, abbiamo avuto un giorno in meno di riposo. Abbiamo faticato, ma l’importante è che l’abbiamo portata a casa per il terzo anno di ... (calcioweb.eu)

Non si fermano le polemiche per quanto accaduto all’Al Awwal Park Stadium di Riad, teatro della finale di Supercoppa Italiana tra Napoli e Inter. ... (sportface)

Anche ieri, come quattro giorni prima, Piotr Zielinski si è accomodato in panchina nel Napoli. Nella trasferta araba per la Supercoppa ... (calciomercato)

Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, l'ex bomber azzurro Stefan Schwoch ha commentato la sconfitta del Napoli in finale di Supercoppa italiana contro l’Inter ...non significa avere già tutti pronti per l'Inter che arriverà a Firenze sì senza due giocatori importanti squalificati (Barella e Calhanoglu) ma ancora più sicuro dei propri mezzi dopo la conquista ..."Steven Zhang, il presidente virtuale dell'Inter. Ormai la sua assenza è un caso ... "L’assetto azionario della holding di Nanchino è stato modificato dopo una serie di conversioni del debito in ...