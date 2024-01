Intelligenza artificiale e lavoro | regolamentazione e opportunità Convegno organizzato dalla FNC UGL Comunicazioni e UGL Telecomunicazioni

Altro che lezione frontale, libro in mano, prof in cattedra e studenti seduti, a far finta di ascoltare. L’Intelligenza Artificiale entra a scuola, ... (iodonna)

L'AI generativa di Scout Adviser studierà gli elenchi di potenziali acquisti per trovare quelli più interessanti per la squadra (wired)

Google ha lanciato lo strumento Fact Check Explorer, che permette di verificare le notizie e smascherare le fake news. Scopri di più ...Il Massachusetts Institute of Technology (MIT) ha condotto uno studio che sottolinea come l'intelligenza artificiale (IA) attualmente non sia in grado di sostituire la maggioranza dei lavori in modo ...Fari puntati quindi alla crescita formativa del comparto, dove l'accelerazione verso l'hi-tech, la robotica e l'Intelligenza Artificiale è essenziale per superare le attuali criticità di un settore ...