Intelligenza artificiale a servizio del trasporto pubblico | Atb con gli studenti dell’Itis Marconi per la mobilità del futuro

(Di martedì 23 gennaio 2024) Bergamo. Sistemi di ricarica innovativi, AI aldele pavimentazioni intelligenti: sono solo alcuni dei progetti presentati daglidi Dalmine, impegnati nel programma Hackathon #Ideasforfuture, la maratona creativa che vede i ragazzi al fianco dei professionisti per trovare soluzioni innovative alle sfide del presente e per imparare divertendosi. L’Hackathon #Ideasforfuture, giunta alla 10^ edizione, coinvolge 1.300dell’Istituto, 145 docenti e 15 importanti aziende suddivise in cinque aree di competenza: ambiente,, salute, energia e pari opportunità. Dopo il lancio della challenge nel mese di novembre, venerdì 19 gennaio Paolo Rapinesi, Dirigente Area Infrastrutture e Tecnologie ...