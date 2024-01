Innesto in arrivo per l’Avellino | ecco il difensore

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo la vittoria con il Foggia,riaccende i motori. La squadra di Michele Pazienza si è radunata oggi pomeriggio in vista della gara di lunedì sera (ore 20.45) contro il Sorrento. Seduta differenziata per Marco Armellino, dopo la botta rimediata alla caviglia sabato sera. Assenti Salvatore Pezzella e Simone Benedetti, quest’ultimo prossimo all’operazione. stagione finita per ilex FeralpiSalò e Pisa. IL MERCATO.rinforza il pacchetto difensivo – appunto, dopo l’infortunio di Benedetti – accordo raggiunto con Paolo Frascatore della Turris. Classe ‘92, cresciuto nella Roma. Elemento navigato che vanta diverse apparizioni in Serie B e circa 200 nel campionato di terza divisione. L'articolo proviene da Anteprima24.it.