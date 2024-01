Inghilterra | infermiera di 39 anni morta dopo malore improvviso durante l’encomio al funerale del suocero | infarto

Gli agenti della questura di Barletta-Andria-Trani (Bat) stanno eseguendo una misura cautelare che dispone gli arresti domiciliari nei confronti di un dirigente medico e di una infermiera, ...Sanità, Nursing Up: «In Europa è ormai corsa contro il tempo per l’accaparramento degli infermieri Italiani. Dopo la Norvegia è la volta della Finlandia: agli infermieri Italiani, ricercati con il lan ...RIMINI. Infermieri in fuga dall’Italia per migliori condizioni di lavori e stipendi che spesso sono il doppio di quello che viene dato in Italia. Il ...