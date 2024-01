Infortunio Rabiot | il francese ha un obiettivo in testa

(Di martedì 23 gennaio 2024), il centrocampista è out contro l’Empoli ma ha voglia di rientrare per il big match contro l’Inter Adrien, centrocampista della Juve, è alle prese con il recupero dal suoe non dovrebbe essere della partita contro l‘Empoli ma nel mirino ha una gara in particolare. Secondo quanto riferito da Paolo Aghemo a Sky Sport l’del centrocampistaè quello di essere a disposizione di Allegri per il derby d’Italia contro l’Inter del 4 febbraio che può valere una fetta di scudetto per i bianconeri.

