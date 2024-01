Influenza | gli esperti | “Virus respiratori? Circolazione come nel pre Covid”

(Di martedì 23 gennaio 2024) In Italia ladeiè ai livelli pre-. A dirlo è Pierangelo Clerici, presidente Associazione microbiologi clinici italiani (Amcli), commentando i dati che nelle ultime settimane vedono un significativo aumento di persone affette da infezionie, dovuto ai cambiamenti delle condizioni meteorologiche e alla contemporaneadi più patogeni. Tuttavia, sebbene ladeili sia tornatain pre pandemia – precisano gli– l’andamento registrato nel nostro Paese non è anomalo. “Secondo i dati comunicati al sistema italiano di sorveglianza delle sindromi simil-li RespiVirNet, l’incidenza in ...

L'inverno in corso è il più pesante degli ultimi 15 anni per l'influenza e per le altre infezioni respiratorie. Lo rileva in un comunicato l'Associazione dei Microbiologi Clinici Italiani . Secondo i ...Circolazione dei virus come nel pre Covid, ma secondo il presidente dell'Associazione microbiologi clinici italiani 'l'andamento non è anomalo' ...Sintomi 'ereditati' da Covid e influenza, che continuano a creare disagio anche molti ... Mentre, nella maggior parte dei casi, gli integratori non servono". A proporre un decalogo per la 'ripresa ...