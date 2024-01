Influencer con la flebo attaccata a una borsa di lusso | è bufera social

AGI - Claudio Foti, lo psicologo assolto in appello dopo una condanna in primo grado nella vicenda sui presunti illeciti a Bibbiano , chiede a ... (agi)

Si dice soddisfatto Codacons per l’ampliamento dell’indagine che ha travolto Chiara Ferragni , ora accusata per truffa aggravata anche per le uova ... (open.online)

Si tratta di un importante punto di partenza verso il riconoscimento dell’attività degli influencer come analoga a quella dei fornitori di servizi di media audiovisivi, con una responsabilità ...A pochi giorni dall’approvazione delle nuove regole per gli influencer approvate da AGCOM, l’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ha annunciato di aver convocato un tavolo tecnico per ...Jennifer Lopez rivela il suo look estroso, costosissimo e assolutamente geniale per il front row di Schiapparelli, che sogno.