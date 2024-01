Incidente sul Lavoro | Operaio Ferito Grave in un Cantiere della Ricostruzione

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di martedì 23 gennaio 2024) L'Aquila - Caduta da un camion durante lo scarico dei materiali, trasportato d'urgenza in ospedale con prognosi riservata Unè rimastoin unsulverificatosi stamattina in uno dei cantieri dedicati allapost-sisma, precisamente nel convitto adiacente l'ex liceo Classico in via di San Bernardino. Secondo una primadegli eventi, l'uomo è caduto mentre stava scaricando materiali da un camion, impattando violentemente la testa al suolo. Un collega, presente nelle vicinanze, è stato tra i primi a prestare soccorso. Sul luogo dell'sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza che ha trasportato l'all'ospedale San Salvatore. Le prime informazioni indicano che ...