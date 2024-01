Incidente in heliskiing a Terrace | morti gli altoatesini Heiner junior Oberrauch e Andreas junior Widmann

Leggi su laprimapagina

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tragicoin Canada dove sono morte tre persone che stavano effettuando. L’elicottero sul quale si trovavano è precipitato in una zona montuosa. Altre quatto persone che si trovavano sul mezzo versano in gravi condizioni. Sono rimasti illesi altri membri della comitiva diche si trovavano su un secondo elicottero. Gli amici erano sulle montagne diin British Columbia per effettuare eliskiing. Il primo elicottero si è schiantato al suolo in una zona montuosa, il secondo velivolo è atterrato in sicurezza. Nell’è morto anche il pilota, un uomo del luogo, mentre la guida che avrebbe dovuto accompagnare la comitiva durante la discesa è rimasta ferita. Tra le vittime ci sono...