Incidente elicottero in Canada | morti tre altoatesini Tra le vittime dello schianto il figlio dell' imprenditore Oberrauch

grave incidente questa notte sull’autostrada A8 in direzione Varese, all’altezza di Legnano , intorno all’1 di notte. Per cause ancora da accertare, ... (ilnotiziario)

la compagnia di eliski proprietaria dell'elicottero precipitato. Sempre secondo quanto riferisce The Canadian Press, il «B.C. Emergency Health Services», lunedì pomeriggio, ha inviato sul luogo ...Quattro i feriti gravi, tra loro ci sarebbero altri altoatesini in vacanza. Il velivolo stava accompagnando un gruppo di sciatori sulle piste nella British Columbia ...BOLZANO - Tre altoatesini hanno perso la vita in un incidente con l'elicottero in Canada. I tre giovani facevano parte di una comitiva che stava effettuando heliskiing a Terrace in ...