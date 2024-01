Incidente al viale Mellusi | auto finisce contro cabina Enel

Leggi su anteprima24

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutostradale, fortunatamente senza conseguenze per le persone, al. Coinvolte duevetture: una Grande Punto e una Suzuki Vitara. Le vetture, pesantemente danneggiate, ma nessun danno fisico agli occupanti. Sul posto i carabinieri per effettuare i rilievi. Per cause in corso di accertamento una delle due, la Grande Punto, ha impattato con unaposta accanto al muro perimetrale di una palazzina ai lati del marciapiede sul quale nessuno transitava in quel momento. I tecnici hanno dovuto togliere l’energia elettrica dallaper questioni di sicurezza. L'articolo proviene da Anteprima24.it.