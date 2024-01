Incentivi auto | da oggi riparte ecobonus | in cosa consiste

Leggi su ildifforme

(Di martedì 23 gennaio 2024) Dagli. Le concessionarie possono inserire sulla piattaforma le prenotazioni per i contributi per l’acquisto delle vetture non inquinanti con categoria M1, L1e-L7e e N1, N2.: disi tratta Il Sole 24 Ore chiarisce come la versione attuale sia per lecon emissioni inquinanti tra 0-20 g/km L'articolo proviene da Il Difforme.