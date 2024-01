Incentivi auto 2024 al via da oggi | come funziona ecobonus

(Di martedì 23 gennaio 2024) E' possibile inserire sulla piattaformale prenotazioni per i contributi Ripartono le prenotazioni per l’incentivo. Dal, martedì 23 gennaio, è possibile inserire sulla piattaformale prenotazioni per i contributi per l'acquisto di veicoli non inquinanti di categoria M1 (veicoli), L1e - L7e (motocicli e ciclomotori) e N1 e N2 (veicoli

In attesa del decreto che disciplinerà gli Incentivi per il 2024 , il governo ha deciso, in modo inevitabile, di riaprire le prenotazioni per i ... (quifinanza)

Sono ripartite oggi le prenotazioni per l'incentivo Ecobonus in base ai criteri fissati già nel passato e in attesa delle nuove modalità alle quali il ministero delle Imprese del Made in Italy sta ...In Italia, la lotta all’inquinamento generato dalle auto sembra essere all’ordine del giorno. Con l’introduzione di zone a traffico limitato (ZTL), restrizioni alla circolazione e incentivi per ...Invariato il limite massimo di costo: la nuova vettura può costare massimo 42.700 euro IVA inclusa. Dal 10 gennaio partono i nuovi incentivi auto: stanziati 630 milioni di euro per il 2023 La fascia ...