Incendio al porto di Pozzuoli | barca in fiamme | enorme colonna di fumo si alza in cielo

I consiglieri ricordano come il percorso per la riapertura del presidio dopo l’incendio dello scorso dicembre dovrà tenere conto dei rilievi che arriveranno dalla magistratura ma “porterà nel più brev ...Una densa coltre di fumo nero, alta decine e decine di metri, si è levata poco prima di mezzogiorno nel cielo di Pozzuoli. Un'imbarcazione ha preso fuoco nello specchio d'acqua antistante la città ...In data odierna intorno alle ore 9, i Vigili del fuoco del Comando VF di Messina sono intervenuti per un incendio di una abitazione nel Comune ... del 118 anche presente sul posto, ed è stato portato ...