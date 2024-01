Incendio a Ostia | il gestore del banco dei libri | “Perdono chiunque sia stato”

(Di martedì 23 gennaio 2024)sul lungomare di, parla il proprietario deldeiandato a fuoco: “i responsabili”.aldeidi(credits Danilo ShimShon) – ilcorrieredellacitta.comDopo diversi giorni dall’del propriodei, ha deciso di parlare sui social ildi quell’attività sul lungomare lidense. Sui gruppi Facebook del territorio è intervenuto il signor Issam Bennacef, che in poche righe ha voluto ringraziare chi lo sta aiutando dopo il grave incidente occorso e glissare la polemica contro chi lo ha etichettato come “portatore di degrado” con la sua attività. Parla il ...

Dopo diversi giorni dall’incendio del proprio banco dei libri a Ostia, ha deciso di parlare sui social il gestore di quell’attività sul lungomare lidense. Sui gruppi Facebook del territorio è ...Gravoso incendio nel weekend a Ostia: bruciato per la terza volta il banco dei libri che affaccia davanti al Curvone.Incendio nella notte tra sabato e domenica a Ostia, per la terza volta in due anni ignoti hanno dato fuoco alla bancarella dei libri usati in piazzale del Magellano, a ridosso del Curvone. Le fiamme h ...