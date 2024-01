Inaugurata a Miami l’Icon of The Seas | la nave da crociera più grande al mondo | pesa 5 volte il Titanic | ha un piccolo Central Park e una cascata alta 55 metri

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) É statala “Icon of The”, la neonatadadi Royal Caribbean, che è la piùdi tutte le numerose e giganti sorelle della compagnia americana ed è senza dubbio la più colossale mai vista al. Oltre 250mila tonnellate (ben 5il peso del), circa 365di lunghezza (due interi stadi Meazza o 3 campi da calcio), 70 di larghezza e 80di altezza, 8 quartieri (uno progettato per le famiglie con bambini piccoli), un parco acquatico, 6 scivoli e 7 piscine, oltre 40 opzioni per cenare e bere, unricco di piante e uccelli, ma soprattutto la capacità di ospitare fino a 7.600 ...