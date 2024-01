In attesa di Sanremo 2024 | Mahmood annuncia l’album ‘Nei letti degli altri’

(Di martedì 23 gennaio 2024) Impegnato nelle prove per il Festival didove torna con il brano Tuta gold,hato la pubblicazione del nuovo album. Il progetto si intitolae sarà disponibile dal 16 febbraio(qui pre-save e pre-order). Diversi i formati: CD standard CD autografato (in esclusiva sullo shop Universal Music Italia) vinile standard nero vinile autografato nero e vinile autografato lilla (entrambi in esclusiva sullo shop Universal Music Italia). Artwork di Frederik Heyman da Ufficio Stampapromette si essere un viaggio intimo e introspettivo nella profondità misteriosa dei sentimenti.esplora, ...

Big Sanremo 2024 Un cast “lungo”, variegato, in cui non mancano sorprese e nomi di punta, sia per fama sia per contemporaneità musicale. Al ... (davidemaggio)

Big Sanremo 2024 Un cast “lungo”, variegato, in cui non mancano sorprese e nomi di punta, sia per fama sia per contemporaneità musicale. Al ... (davidemaggio)

Sanremo 2024, in tilt il sito per per l'acquisto dei biglietti. A denunciare il malfunzionamento dei server è il Codacons in una nota stampa. «Gli utenti segnalano attese infinite e l'impossibilità di ...E le liste d’attesa Ha capito che la situazione è disperata e che tutte le iniziative assunte sono state inefficaci. E ora con fare da bullo minaccia la chiusura delle Asl: questi sono i risultati di ..."Il Codacons sta ricevendo le segnalazioni di utenti che denunciano pesanti disservizi e problemi nell'acquisto dei biglietti per il prossimo Festival di Sanremo. A partire dalle ... room e informati ...