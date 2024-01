Imprenditore trovato morto in casa | si cerca il figlio I due avevano litigato

(Di martedì 23 gennaio 2024) Omicidio ad Enna. Unedile, Gaetano Menzo, è stato ucciso a coltellate nella sua abitazione, in pieno centro. Dell’uomo non sinotizie da qualche ora, così ilmaggiore è andato arlo e ha fatto la macabra scoperta. A quel punto il giovane ha allertato le forze dell’ordine ma per il 50enne i soccorsi si sono rivelati sfortunatamente inutili: quando è statonell’abitazione era già deceduto.Leggi anche: Orrore a scuola: cadaverenel cortile durante la ricreazione Siildella vittima Al momento la polizia stando ildella vittima, Matteo, di 22 anni. Il ragazzo risulta irreperibile. Sembra che tra il giovane e il padre sia scoppiata una ...

la lite con il figlio 22enne È tutt’ora in corso l’indagine per l’omicidio dell’imprenditore assassinato mentre si trovava in casa in Via Mola, nel centro storico di Enna. La vittima si chiama Gaetano ...È una prima ricostruzione di quanto accaduto nel primo pomeriggio di oggi, presumibilmente poco prima delle 15, quando è stato trovato il corpo dell'uomo in un’abitazione del centro storico di Enna.Un imprenditore edile di 56 anni è stato trovato morto nella sua casa ad Enna Alta. L'uomo sarebbe stato ucciso con un'arma da taglio. Sul posto è intervenuta la polizia, e si trova la scientifica per ...