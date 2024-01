Impose la dieta a una dipendente portandola alla depressione | umiliata davanti ai colleghi | la società condannata a risarcirla

Leggi su open.online

(Di martedì 23 gennaio 2024) Non le andava bene il peso della sua nuovae ha deciso di imporle delle direttive ferree. Così l’amministratrice di unaha trattato una lavoratrice che ora dovrà risarcire. Quando l’assunse le fornì un clistere prescrivendole di usarlo e le diede da fare unaipoglicemica affinché perdesse peso e indossasse una divisa di taglia media o small. Inoltre, la costrinse a subire sedute di massaggi sul luogo di lavoro, che lei stessa praticava, e le fece fare degli esami del sangue, chiedendole anche la password per consultarli con la scusa di fornire consigli in caso di eventuali anomalie. Un trattamento inaccettabile per la Corte di Cassazione – sezione lavoro che ha condannato l’amministratrice e riconosciutodi essere stata vittima di «straining», una situazione di ...