Il Tre | in pre-save Fragili | brano in gara a Sanremo 2024

(Di martedì 23 gennaio 2024) In pre-con cui Il Tre debutterà inal Festival die che sarà contenuto in una nuova edizione del disco Invisibiliè ilche Il Tre, nome d’arte di Guido Senia, classe 1997, porterà inal prossimo Festival die già in presarà contenuto nella nuova versione dell’album Invisibili in uscita il 9 febbraio. L’album originale è stato pubblicato a settembre e, come il precedente lavoro del Tre ALI, ha esordito al n. 1 della classifica ufficiale Fimi/Gfk. In Invisibili tutte le tracce si alternano tra energia e intimità e racchiudono la sua visione del mondo, alternando testi più introspettivi a rapidissimi flow che ...

Seconda semifinale Slam in carriera per Sinner dopo Wimbledon 2023. Sarà la 22esima semi in un major per un giocatore italiano, sei sono arrivate negli ultimi sette anni ...e una situazione migliorativa rispetto all'anno pre-covid. In termini di variazione 2022-2021 del reddito disponibile, in regione Rimini si piazza all'ultimo posto (primi tre posti: Parma, Ferrara e ...