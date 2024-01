Il senzatetto Vincenzo trovato senza vita alla Caritas

(Di martedì 23 gennaio 2024) Tempo di lettura: < 1 minutoSi chiamavaAnnino, era nato nella provincia di Napoli ma da tempo avevala sua “casa” nel dormitorio della Cittadella delladi Avellino. All’alba di questa mattinaè statoprivo dinel suo letto: sono stati i volontari della Cartitas a lanciare l’rme quando si sono accorti chenon si era alzato per andare a fare colazione e intanto le ore della mattina trascorrevano. Inutili i soccors ormai per, afflitto da seri problemi di salute a partire dell’obesità, non c’era più nulla da fare L’uomo aveva 63 anni, nato ad Ercolano, unacostellata di problemi, finorichiesta di aiuto ...

