Il pullman dei tifosi della Paganese in panne | il Matera mette a disposizione mezzi per il ritorno a casa Sportività esemplare

(Di martedì 23 gennaio 2024) Mentre le cronache di queste ore fanno riferimento al brutto che deturpa il calcio, vedi razzismo, un esempio molto bello arriva dalla Basilicata. Domenica si è giocataper il campionato di serie D girone H. I padroni dihanno vinto 1-0 ma per icampani le delusioni avevano avuto un’aggiunta: il guasto all’autobus. Il presidente delha provveduto a garantire ildegli ospiti. Di seguito un comunicato diffuso dallacalcio 1926: Tutta laCalcio 1926 vuole ringraziare la società dell’FCper la squisita accoglienza. Un ringraziamento particolare al Presidente Antonio Petraglia per aver messo adegli ...

