Il programma condotto da Alessandro Cattelan ospiterà nelle prime due puntate Willem Dafoe | Rocco Siffredi e i comici I soliti idioti

(Di martedì 23 gennaio 2024) Riparte la seconda stagione di Stasera c’è…su Rai 2, ilda, da stasera alle 23.25 circa su Rai 2. In onda ogni martedì e mercoledì in seconda serata, lo show mantiene la stessa formula dell’edizione precedente. Ovvero interviste frizzanti, ospiti con tanta voglia di mettersi in gioco e momenti più intimi. Il tutto impreziosito dalla verve del conduttore e dall’accompagnamento musicale dei fedelissimi Street Clerks. ...

Tutto quello che c’è da sapere su La volta buona, il talk show pomeridiano di Rai 1 condotto da Caterina Balivo: gli ospiti e quando va in onda ...Dal 2001 al 2004 (e poi ancora nel 2006) è l'inviata nel retropalco del Festival di Sanremo per la Gialappa's Band, nel programma di "Rai dire Sanremo". Nel 2005 lascia Radio 2 per Play Radio, la ...Il conduttore sta per sbarcare su Rai 3 con un nuovo programma che è molto simile a CR4- La Repubblica delle donne.