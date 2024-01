Il prof Giuseppe Marotta è Accademico dei Georgofili

Betlemme, anno Zero, la capanna, Maria , Giuseppe , il bambin Gesù . Qualcuno bussa, Maria dice: ma come, altre visite? Entrano tre tizi a capo ... (ilfoglio)

Sul magma una chiara posizione del Prof. Giuseppe Luongo

Trascorsa la giornata contro la violenza sulle donne, con manifestazioni in tutta in Italia, per le quali non sono mancate polemiche e divisioni, si ... (ilblogdigio)