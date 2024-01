Il Pd non ha buona memoria | cosa ricorda Foti a Schlein sul ddl Autonomia

Leggi su iltempo

(Di martedì 23 gennaio 2024) Il Senato ha approvato in prima lettura il ddl Calderoli sull'differenziata: 110 voti favorevoli, 64 contrari e 3 astenuti. Il provvedimento, ora, passa all'esame della Camera. L'obiettivo del governo è arrivare all'approvazione definitiva prima delle elezioni europee di giugno. "Con questa riforma, invece di contrastare i divari territoriali, cristallizzano quelli attuali e li ampliano, non ci hanno messo un euro, non hanno fatto neanche finta di mettere delle risorse: a maggior riprova che Giorgia Melloni fa rivivere l'antico sogno secessionista della Lega. È questo lo scandaloso baratto fatto per i suoi fini politici e per far passare un'altra riforma scandalosa che è quella che supera sostanzialmente la forma di repubblica parlamentare": questo il commento della segretaria del Partito Democratico, Elly. Presto è arrivata la ...