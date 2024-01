Il Parlamento turco dà il via libera all’adesione della Svezia alla Nato Il premier | “Siamo sempre più vicini”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 23 gennaio 2024) Dopo la Finlandia, anche lapiù vicina. È stato ufficialmente superato, infatti, il vetoTurchia, che chiedeva al Paese di non diventare rifugio per i curdi sospettati da Ankara di far parte di organizzazioni “terroristiche”. Ilha infatti ratificato l’adesione di Stoccolma al Patto Atlantico, dopo contrattazioni che vanno avanti da molti mesi, in seguito all’invasione russa dell’Ucraina. Soddisfazione da parte del primo ministro svedese, Ulf Kristersson: “Oggiun passo piùnel diventare membri a pieno titolo. È positivo che la Grande Assemblea GeneraleTurchia abbia votato a ...