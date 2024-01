Il padre picchia la madre | a 16 anni minaccia di darsi fuoco

(Di martedì 23 gennaio 2024)di, a 16. E forse dietro il suo gesto c'è una richiesta di aiuto per suata dal. E’ accaduto a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove il ragazzino è stato salvato dai carabinieri. I militari hanno trovato il 16enne davanti al Pronto soccorso dell’ospedale. Si era cosparso di benzina, era nel panico, e nella mano destra impugnava un...

