Il pacifismo demagogico di una missione Ue caricata a salve

(Di martedì 23 gennaio 2024) Al direttore - E poi dicevano il teatrino della politica.Giuseppe De Filippi Al direttore - L’Italia parteciperà allanavale europea nel Mar Rosso, ma non effettuerà azioni militari. Nelle regole di ingaggio alla Marina non vi saranno neppure le indicazioni di Badoglio nel proclama dell’8 settembre 1943: le forze militari italiane “reagiranno a eventuali attacchi da qualsiasi altra provenienza”. Bisognerebbe richiamare in servizio Massimo D’Alema, il quale, forte dell’esperienza compiuta in Serbia, sarebbe all’altezza della situazione.Giuliano Cazzola Unache preveda di schierare navi militari che proteggano il traffico mercantile e che mostrino la bandiera europea al fianco e non sotto quella americana è un passo in avanti. Ma fino a che i paesi europei non capiranno che la forza di un continente si misura anche con la ...